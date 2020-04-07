"В глазах темнеет": больная поделилась ужасами коронавируса

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина проходит лечение от коронавируса в Коммунарке. Девушка ведет дневник и делится впечатлениями с больничной койки.



Россиянку госпитализировали 22 марта. Мария откровенно рассказала, с какими страданиями столкнулась в борьбе с COVID-19. Так, Мухина отметила, что испытывала страшные головные боли.

"Она трещала, будто невидимые силы давили то на лоб, то на глаза, то за ушами", – цитирует пациентку Starhit.ru. Ее тошнило, была высокая температура. Мария призналась, что не могла есть и пить даже воду.

Не в состоянии была девушка и дойти самостоятельно до туалета. В этом ей помогала медсестра. Больной коронавирусом пациентке делали детокс: в чувства ее приводили витамином С и глюкозой.

В какой-то момент у Мухиной случился кризис: тогда ей сделали много капельниц и поставили укол, из-за чего ей стало плохо. По словам Марии, в больнице в Коммунарке есть психологи, которые помогают пациентам. Мария не стала обращаться с специалистам, справившись со своим душевным состоянием сама.

Сейчас у девушки еще наблюдается пневмония, но есть позитивная динамика. Она надеется, что ее скоро выпишут. Мария призналась, что уже собирает вещи домой. Но лечение продолжится – она будет принимать антибиотики, делать ингаляции и ждать контрольное КТ.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается тяжелой. За последние сутки выявлено 1154 новых случая COVID-19 в 43 регионах страны.