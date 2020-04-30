"Опасность не миновала": врач Проценко обратился к людям из-за коронавируса

Денис Проценко категорически не согласился с мнением о том, что опасность эпидемии коронавируса в России к майским праздникам снизилась настолько, что якобы стало возможно менее строго соблюдать карантин и начать гулять. "Опасность не миновала", – подчеркнул доктор.
Он отметил, что в России сохраняется рост скорости распространения коронавируса, болезнь прогрессирует, передает РИА Новости. Кроме того, стали больше болеть молодые люди. Поэтому для них собираться компаниями в нынешних условиях еще опаснее.
"Я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками", – обратился Денис Проценко к россиянам.
Главный врач медицинского центра в Коммунарке добавил, что, судя по статистике в его больнице, к пику эпидемии коронавируса Россия еще не подошла. "Пока мы наблюдаем увеличение госпитализации тяжелых больных и прирост госпитализации", – подчеркнул он.
Россиянам в преддверии майских праздников он посоветовал продолжить соблюдать режим самоизоляции и находиться дома. Это, подчеркнул специалист, действительно спасает человеческие жизни.
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