"Опасность не миновала": врач Проценко обратился к людям из-за коронавируса

Коронавирус в России продолжает оставаться серьезной угрозой и на майские праздники. Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко выступил с обращением к тем, кто собрался отдохнуть, несмотря на эпидемию.

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