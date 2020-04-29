"Непростая вещь": вопрос о происхождении коронавируса направили ФСБ

Коронавирус продолжает быть самой острой и масштабной проблемой мира. При этом многие вопросы остаются без ответа.
"Мы не можем отрицать наличия вируса нового типа, который очень быстро мутирует, о чем говорят ведущие российские ученые. Подобное, безусловно, наталкивает нас на мысль о том, что это непростая вещь", – цитирует "Царьград" Константина Малофеева.
Он добавил, что существует множество странностей в истории с распространением коронавируса в мире, а также с освещением эпидемии в глобальных масштабах. Это, в свою очередь, прямо указывает на необходимость проведение независимого криминального расследования, уверен Константин Малофеев.
Выяснением истины, по его словам, должны заняться Следственный комитет России или Федеральная служба безопасности. Российские службы должны будут скрупулезно собрать все факты и вскрыть преступление против человечества, если оно существует.
Напомним, происхождение коронавируса продолжает оставаться дискуссионным вопросом. Некоторые эксперты настаивают на искусственной природе болезни. Другие замечают, что структура вируса не позволяет дать однозначного ответа.
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