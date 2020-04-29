Неожиданное открытие: что помогает коронавирусу убивать людей

Мойте руки и носите маску. Это главный совет врачей для спасения от коронавируса. Но, оказывается, вирус проникает в клетки и через рецепторы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов подробно рассказал "Дни.ру" как COVID-19 оказывается в организме человека.

Оказывается, желудочно-кишечный тракт является "входными воротами" для COVID-19, и этому есть несколько доказательств. Вирус проникает в клетки через рецепторы, которых в слизистой ЖКТ в два раза больше, чем в дыхательных путях;

вирус обнаруживается в кале инфицированных людей;

по данным некоторых авторов, до 50% случаев заболевания сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта;

у некоторых больных первыми симптомами становится диарея и боль и животе, и лишь через несколько дней присоединяются признаки поражения дыхательных путей;

уже описано несколько случаев заражения COVID-19 алиментарным путем (через употребление инфицированной пищи).

У пациентов с заболеваниями ЖКТ риск смертности выше

Такие пациенты ослаблены длительной борьбой с хроническим заболеванием. У многих нарушается пищеварение или всасывание пищи. Больные недополучают питательных веществ и витаминов.

Ряд болезней желудка и кишечника приводят к потере железа или нарушению его всасывания. В результате развивается анемия. Уменьшается количество гемоглобина в крови, а он переносит кислород. В условиях дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусом, дефицит кислорода усугубляется.

При воспалительных заболеваниях ЖКТ пациенты периодически принимают лекарства, которые угнетают иммунитет. Они уменьшают воспаление, но делают организм уязвимым перед инфекциями, включая COVID-19.

Группа риска: кто находится в опасности

В группе риска люди с болезнью Крона, язвенным колитом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, хроническим панкреатитом с недостаточностью поджелудочной железы, воспалением желчных протоков, к которым проявляет свои свойства вирус. COVID-19 опасен для страдающих патологией печени: циррозом, аутоиммунным или вирусным гепатитом.

Слизистая оболочка ЖКТ является барьером для вируса, потому что содержит:

механический барьер;

слой вязкой слизи;

факторы специфического противовирусного иммунитета (секреторные иммуноглобулины);

факторы неспецифического иммунитета (простагландины, иммунные клетки, лизоцим);

микрофлору кишечника.

Некоторые болезни ЖКТ увеличивают проницаемость кишечника для вредных веществ и вирусов. На нее влияют любые воспалительные процессы: острый инфекционный энтероколит, язвенный колит, болезнь Крона. Проницаемость повышается при онкопатологиях, дисбактериозе, постоянном приеме нестероидных противовоспалительных средств.



Как защитить слизистую

Чтобы восстановить проницаемость слизистой оболочки, нужно:

отменить прием лекарств, повреждающих слизистую оболочку;

вылечить основное заболевание кишечника или перевести его в латентную (неактивную) фазу;

отменить прием или максимально снизить дозу нестероидных противовоспалительных препаратов (например, диклофенака, ибупрофена, парацетамола), если вы их принимаете;

принимать лекарства из группы ребамипида, которые восстанавливают и защищают от проникновения вируса слизистую не только ЖКТ, но и всего организма, в том числе носоглотки и дыхательных путей;

соблюдать щадящую для желудка диету (исключить алкоголь, очень кислые, соленые, острые продукты, горячую и механически грубую пищу).

Со временем слизистая оболочка восстановится сама по себе, для этого лишь нужно создать хорошие условия.

Некоторые пациенты вынуждены постоянно принимать лекарства, повреждающие кишечник. Такие препараты назначают при болезнях суставов, позвоночника, головных болях. По согласованию с врачом можно заменить некоторые лекарства парацетамолом – он более безопасен и обладает выраженным обезболивающим эффектом.