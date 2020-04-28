"Впереди сложный процесс": Путин об опасности отмены карантина

"Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад", – подчеркнул Владимир Путин, рассказывая о процессе отмены карантина во время совещания с главами регионов России.
В связи с этим процесс отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер должен носить поэтапный характер. Кроме того, регионы должны проводить его с оглядкой на конкретную ситуацию на местах, учитывая все обстоятельства и риски.
Каждый субъект должен будет заранее получить рекомендации по отмене карантина. Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны будут представить соответствующие документы к 5 мая.
Напомним, Владимир Путин распорядился продлить период вынужденных выходных до 11 мая включительно. С 12-го числа в стране должен начаться поэтапный процесс выхода из карантина. Производиться он должен с учетом объективной обстановки на местах, а также с оглядкой на долгосрочные прогнозы относительно эпидемии.
Продление карантина не оказалось шокирующей новостью для большинства россиян. Ранее эксперты отмечали, что пик распространения коронавируса еще не пройден, а значит и ограничительные меры отменять пока не стоит.
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