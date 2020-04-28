"Впереди сложный процесс": Путин об опасности отмены карантина

Карантин в России должен быть отменен только при соблюдении всех необходимых мер предосторожности и после того, как темпы распространения коронавируса в стране перестанут вызывать опасения, рассказал Владимир Путин на совещании с губернаторами. В противном случае ситуация с эпидемией может откатиться назад.

"Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад", – подчеркнул Владимир Путин, рассказывая о процессе отмены карантина во время совещания с главами регионов России.

В связи с этим процесс отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер должен носить поэтапный характер. Кроме того, регионы должны проводить его с оглядкой на конкретную ситуацию на местах, учитывая все обстоятельства и риски.

Каждый субъект должен будет заранее получить рекомендации по отмене карантина. Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны будут представить соответствующие документы к 5 мая.

Напомним, Владимир Путин распорядился продлить период вынужденных выходных до 11 мая включительно. С 12-го числа в стране должен начаться поэтапный процесс выхода из карантина. Производиться он должен с учетом объективной обстановки на местах, а также с оглядкой на долгосрочные прогнозы относительно эпидемии.

Продление карантина не оказалось шокирующей новостью для большинства россиян. Ранее эксперты отмечали, что пик распространения коронавируса еще не пройден, а значит и ограничительные меры отменять пока не стоит.