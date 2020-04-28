Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии", – подвел Владимир Путин итог прошедшего месяца. По словам российского лидера, такой результат был бы невозможен без ответственного поведения миллионов граждан.
Президент России добавил, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране относительно стабилизировалось. "Но это не должно нас успокаивать – ситуация остается очень сложной", – заметил он. Российский лидер рассказал, что власти находятся в постоянном контакте с научным сообществом. Эксперты подчеркивают, что пик эпидемии еще не пройден.
"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", – уверен Владимир Путин.
По его словам, риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку. Это говорит о том, что расслабляться и снимать карантинные ограничения пока рано.
Отметим, как писали "Дни.ру", Владимир Путин продлил вынужденные выходные до 11 мая включительно. Продление карантина, как отметил президент, должно проходить при учете особенностей каждого региона. А с 12 мая, добавил он, там, где это будет возможно, начнется поэтапное ослабление саниатарно-эпидемиологических правил.
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