Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед совещанием с губернаторами. Российский лидер отметил, что страна подходит к новому, еще более непростому этапу борьбы с болезнью.

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"Нам удалось затормозить распространение эпидемии", – подвел Владимир Путин итог прошедшего месяца. По словам российского лидера, такой результат был бы невозможен без ответственного поведения миллионов граждан.

Президент России добавил, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране относительно стабилизировалось. "Но это не должно нас успокаивать – ситуация остается очень сложной", – заметил он. Российский лидер рассказал, что власти находятся в постоянном контакте с научным сообществом. Эксперты подчеркивают, что пик эпидемии еще не пройден.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", – уверен Владимир Путин.

По его словам, риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку. Это говорит о том, что расслабляться и снимать карантинные ограничения пока рано.

Отметим, как писали "Дни.ру", Владимир Путин продлил вынужденные выходные до 11 мая включительно. Продление карантина, как отметил президент, должно проходить при учете особенностей каждого региона. А с 12 мая, добавил он, там, где это будет возможно, начнется поэтапное ослабление саниатарно-эпидемиологических правил.