Доктор Мясников: Новые эпидемии убьют 30% людей

Доктор Александр Мясников, который в последнее время не сходит с телеэкранов, сообщил, что новая эпидемия, которая придет после COVID-19, убьет до 35% населения Земли. Такое мнение он высказал в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".



"Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться, являются больницы", – цитирует медика РИА Новости. Сегодняшнюю ситуацию доктор назвал шансом подготовиться к более тяжелым испытаниям.

Кто он, доктор Александр Мясников, выбравший амплуа Нострадамуса и Ванги в одном лице? Почему новая эпидемия убьет 30-35% людей, а не 44% или 68%? В 2025 или 2099 году?

Александр Мясников (1953), главный врач московской больницы №71, в середине апреля был назначен руководителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Его предки работали в области медицины с XIX века, а в городе Красный Холм Тверской области существует их семейный музей.



Дед, Александр Мясников (1899—1965), являлся председателем Всероссийского общества терапевтов. В Москве есть Институт клинической кардиологии имени Мясникова. Мать и отец специалиста тоже были врачами.



Александр Мясников в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Затем стал врачом "загранки" (Ангола, 1983-1989). Поработав какое-то время в Москве, в 1993—1996 годах был врачом посольства России во Франции. С 1996-го он уже в США, где окончил ординатуру. Это, кстати, большое достижение. Все, кто знают, как получают медицинское образование в США, понимают, что обзавестись дипломом врача там непросто.

После того как прошли "бандитские 90-е", Александр Мясников вернулся в Россию, где можно заработать больше, чем в Соединенных Штатах. С 2000 года он в Москве: сначала главный врач Американского медицинского центра, затем главврач организованной им Американской клиники.



Тогда же началась карьера Мясникова как шоумена и медицинского журналиста на российских телеканалах и радио. Он пробовал себя в качестве ведущего программы "Врача вызывали?" на ТВЦ, спецрубрики в программе Владимира Соловьева "Полный контакт", в 2012-2013 годах вел передачу о здоровье "Скажите, доктор!" на "Раз ТВ", делал программы для канала "Россия-1" по медицинской тематике.

С одной стороны, понятно, что сейчас, когда информационная повестка крутится вокруг COVID-19, все упорно ищут у себя симптомы коронавируса, а потом лечатся чесноком и имбирем, не хватает медицинских экспертов, поэтому Александра Мясникова можно увидеть утром на всех каналах одновременно. "Вашу маму и там, и тут передают... До чего техника дошла..." – говорил Печкин в "Простоквашино".

С другой стороны, телезрителю не хотелось бы слушать "смертельные" прогнозы вроде тех, что дают цыганки в переходе. Неслучайно известный актер Станислав Садальский обвинил Александра Мясникова в "балабольстве": "Знаю действительно выдающихся врачей <…> По телевизору они не выступают <…> вся жизнь у них – операции, научная работа. Мясников же все больше становится похожим на Елену Малышеву: носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и, как гадалка, дает неправильные предсказания".