В Роспотребнадзоре назвали дату отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за коронавируса. По ее словам, послабления стоит ждать уже в начале мая.

Главный санитарный врач страны допустила, что, если в начале следующего месяца граждане будут строго выполнять предписания властей и медиков, то ограничения в России начнут снимать после 12 мая. Происходить это будет поэтапно.

По словам Анны Поповой, страна пережила два инкубационных периода, которые длились 28-30 дней. "Нам нужен еще один инкубационный период, чтобы понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима", – отметила эксперт в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-24".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что для победы над коронавирусом граждане должны провести майские праздники дома. Выходить на улицу можно только в трех случаях: для поездки на работу, похода в магазин или аптеку и посещения медицинского учреждения.

Ситуация с коронавирусом в России начнет меняться в положительную сторону, когда ежедневный прирост заразившихся начнет снижаться, добавила эксперт. Сейчас в стране наблюдается "плавная кривая" увеличения пациентов. "Чтобы ее переломить, нам нужно еще время", – заявила Анна Попова.

Напомним, что вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в Китае в конце прошлого года. С тех пор коронавирусом заболели более трех миллионов человек в мире. В России зарегистрировали 87 147 случаев заражения, 795 пациентов скончались, передает URA.ru.