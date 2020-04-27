"На полшага впереди": раскрыта опасность коронавируса

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Лейла Намазова-Баранова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала о том, чем опасен охвативший весь мир коронавирус. Она отметила, что болезнь ведет себя не так, как обычно.



Обычно мировые пандемии сильнее всего затрагивают детей или тех, кто никогда в своей жизни не сталкивался с подобного рода возбудителями. Уже на этом этапе коронавирус показал, что он сильно отличается от других болезней.

Так, выяснилось, что дети либо не заражаются. либо болеют без симптомов или в крайне легкой форме. На первый взгляд эта слабость болезни является ее же опасностью. Дело в том, что человечество не знает, чего ждать от коронавируса.

"Вирус идет на полшага впереди нас", – цитирует "Царьград" Лейлу Намазову-Баранову. Из-за того, что понятной схемы борьбы с болезнью пока нет, врачам остается только пытаться исправить воздействие коронавируса на организм.

Попытки смягчить симптомы коронавируса несут в себе дополнительные угрозы, в том числе и для здоровья пациентов. В результате болезнь опасна не только сама по себе, но и сопутствующими угрозами.

Кроме того, по схожим причинам коронавирус спровоцировал серьезный экономический кризис в мире. Дело в том, что человечество оказалось просто не готово к новой мировой пандемии и не выработало достаточно эффективного алгоритма действий.