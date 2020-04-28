Совещание Путина с губернаторами: будет ли продление карантина

О запланированном мероприятии рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что совещание Путина с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции. Он отдельно подчеркнул, что на связь должны выйти главы всех регионов.
Состоится ли перед встречей руководителями субъектов обращение к народу, неизвестно. Песков не дал прямой ответ на этот вопрос: пресс-секретарь президента попросил проявить терпение. "Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий", – цитируют его РИА Новости.
Известно, то совещание Путина с губернаторами 28 апреля будет во многом состоять из отчетов глав регионов. Чиновники расскажут главе государства о том, какая проведена работа для сдерживания распространения коронавируса и удалось ли им выполнить обязательства, взятые на себя во время прошлых онлайн-встреч с президентом.
Многие ожидают, что российский лидер прямо во время видеоконференции объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Некоторые чиновники уверены, что в ходе совещания с губернаторами Путин выскажется о продлении карантина в стране до окончания майских праздников – с 1 по 11 мая, передает Ura.ru.
Напомним, что 26 апреля Песков анонсировал новое обращение Путина к народу. Как писали "Дни.ру", глава государства выступит перед россиянами в ближайшие дни. Ожидается, что это должно произойти до 30 апреля – в этот день заканчивается режим самоизоляции, объявленный президентом в начале месяца.
И совещание Путина с губернаторами, и новое обращение президента будут транслировать все федеральные телеканалы. Оба мероприятия можно будет посмотреть онлайн на "Дни.ру".
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