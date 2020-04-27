Губернатор сделал заявление о продлении карантина на май

Ситуация с коронавирусом в России становится напряженнее с каждым днем. О возможном продлении карантина в мае высказался губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

28 апреля состоится совещание Владимира Путина с главами регионов. В ходе разговора президент может сообщить об увеличении количества нерабочих дней. По мнению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, карантин будет продлен до 11 мая.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что в этот вторник Владимир Путин послушает отчеты губернаторов и даст установки на следующий период. "Мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия", – приводит его слова RT.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на этой неделе Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам в связи с коронавирусом в России. Ожидается, что лидер ответит на вопрос о возможном продлении карантина.

По последним данным, в стране зарегистрировано 80 949 случаев заражения инфекцией. Большинство заболевших (42 480) находятся в Москве. За весь период выздоровели 6 767 пациентов, умерли 747 человек.