Названы опасные для жизни "лекарства" от коронавируса

При назначении противовирусных препаратов для лечения коронавируса врачи постоянно контролируют функцию печени пациента, а также следят за его электрокардиограммой. Это позволяет оперативно вносить корректировки в лечение.
Врач в случае возникновения необходимости, может назначить статины, антиагреганты, препараты, нормализующие ритм сердца. Если же начать пить такие лекарства без назначения врача и контроля, то у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
"Ряд противовирусных препаратов, применяемых при лечении COVID-19, могут воздействовать на проводящую систему сердца и печени", – цитирует "Царьград" Филиппа Палеева. Симптомы коронавируса необходимо купировать только после консультации с врачом.
Напомним, как такового лекарства от коронавируса не существует. Специалисты применяют те или иные препараты для купирования симптомов болезни и поддержки организма.
Ранее эксперты неоднократно призывали людей не заниматься самолечением. "Лекарства" от коронавируса могут оказаться даже опаснее, чем сама болезнь. В случае заражения человек должен обратиться к врачам для получения профессиональной помощи.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Мужики козлы. Давайте обсудим
Что мужчинам нравится в женщинах?
Могут ли продлить карантин?
Всемирный заговор
В СССР пионерский лагерь помните?
Все женщины изменяют
Мясо это зло
Заворотнюк всех обманула
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!