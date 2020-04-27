Названы опасные для жизни "лекарства" от коронавируса

Член-корреспондент Российской академии наук, профессор Филипп Палеев рассказал о "лекарствах" от коронавируса, которые могут быть опасными для жизни и здоровья. Если принимать препараты без контроля, то они могут негативно повлиять на сердце и печень.



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