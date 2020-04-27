Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

В Министерстве обороны сообщили, что у 874 российских военных обнаружили коронавирус COVID-19. Четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает URA.ru.
Тестирование проводили с марта по 26 апреля, уточнили в ведомстве. 15 военных находятся в состоянии средней степени тяжести. У остальных симптомы заболевания не проявляются. За всеми заразившимися постоянно наблюдают медики.
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