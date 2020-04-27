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Коронавирус

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главный врач медицинского центра в поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медицинского персонала. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук".
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По его словам, сейчас в поликлинике работают 385 медсестер, они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился", – отметил Проценко.

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Сообщения о сотрудниках, которые якобы не получили положенных выплат, не соответствуют действительности, подчеркнул главврач. Речь идет о работниках, которые не состояли в штате, а трудились на аутсорсинге, уточнил он.

По его словам, больница выполнила свои финансовые обязательства в установленный договором срок. Условия заключенного с компанией контракта полностью соблюдены, написал Проценко.

Он заверил, что учреждение обеспечено достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Кроме того, все сотрудники могут пользоваться общим фудкортом, форма трудоустройства значения не имеет.

Напомним, что за последние сутки выявлено более 6,3 тысячи заболевших коронавирусом в России. Общее число зараженных превысило 87 тысяч.

Автор: 27 апреля 2020, 10:17
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Свобода слова
Ответить
Если скрестить украинские новости о бунте в одном из их СИЗО из-за больного коронавирусом заключённого
со статьями из "Комсомольской правды" с письмами медсестры из Коммунарки, да приправить всё это дурью, то и получаются вот такие растиражированные российскими СМИ фейки украинского телеканала 112.
Бредить у нас никому не запретишь.
ИРИНА ГУРОВА
Ответить
Можно было-бы посочувствовать работникам клиники, если-бы только не данный источник информации - "украинский телеканал 112"....
Думаю стоит сначала проверять информацию, а потом публиковать...
Песни в жопу
Ответить
Гость
По сообщению телеграм-канала 112, украинского телеканала 112? Так себе источник. В Украине своих проблем вагон и маленькая тележка. А лучшая украинская больница Александровская что в Киеве, в подметки не годится региональной российской больницы. Если они так пишут про Коммунарку, страшно представить что творится в Александровской.
Оставь в покое свои соревнования. Не время. Надо помогать медицине, чтобы они спасали народ.
Песни в жопу
Ответить
Спасибо, Феликс. Этот журналист не боится освещать правду.
aleksandr Jms
Ответить
А как приз идет, озвучивал лично что в его деньги получат.все только забыли про всех тех кто не светится на экранах ТВ РОССИИПРО просто входит мед уборщик младший мед персонал.Видать Путину надо сделать выводы если даже в Москве.есть такие нарушения по зарплата, а что творится за пределами московской области иЛенинградской области.там где о в Сибири.глав врачь заказал на больничный персонал дорогой авто КIA ЗА 1,5 МИЛ ОНА РУБЛЕЙ видать на поступившие деньги. С борьбой Короновирус а и это очень поможет людям.читал в Газете Лен а.ру.
Гость
Ответить
По сообщению телеграм-канала 112, украинского телеканала 112? Так себе источник. В Украине своих проблем вагон и маленькая тележка. А лучшая украинская больница Александровская что в Киеве, в подметки не годится региональной российской больницы. Если они так пишут про Коммунарку, страшно представить что творится в Александровской.
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