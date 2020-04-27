Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков

Главный врач медицинского центра в поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медицинского персонала. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, сейчас в поликлинике работают 385 медсестер, они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился", – отметил Проценко.



Сообщения о сотрудниках, которые якобы не получили положенных выплат, не соответствуют действительности, подчеркнул главврач. Речь идет о работниках, которые не состояли в штате, а трудились на аутсорсинге, уточнил он.

По его словам, больница выполнила свои финансовые обязательства в установленный договором срок. Условия заключенного с компанией контракта полностью соблюдены, написал Проценко.

Он заверил, что учреждение обеспечено достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Кроме того, все сотрудники могут пользоваться общим фудкортом, форма трудоустройства значения не имеет.

Напомним, что за последние сутки выявлено более 6,3 тысячи заболевших коронавирусом в России. Общее число зараженных превысило 87 тысяч.