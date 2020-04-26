Медики больницы в Коммунарке взбунтовались в разгар эпидемии коронавируса в Москве

Клиника, которая первой приняла на себя удар коронавируса в Москве, может перестать оказывать помощь. В медучреждении назревает громкий скандал.

Стало известно, что почти весь младший медперсонал "Коммунарки" готов написать заявления на увольнение по собственному желанию. Накипает бунт. Люди, в чьи обязанности входит полное обслуживание пациентов, замена грязного белья и кормление, оказались не в состоянии проводить 48 часов без отдыха.

Более того, по сообщению телеграм-канала 112, младший персонал не кормят, прося приносить еду с собой из дома. А на одну санитарку может приходиться до 90 больных.

Борцов с коронавирусом в Москве нанимали через компанию "Арни". Однако по факту работа оказалась каторжной. По слухам, сотрудники пока не получили президентских надбавок.

Негде людям и отдыхать – обещанных гостиниц им не предоставили. Источники телеграм-канала рассказали, что во время приезда президента России Владимира Путина младший персонал больницы в Коммунарке закрыли в своих отделениях.

Отметим, коронавирус в Москве за сутки выявлен у 2612 человек, общее число заболевших в столице приближается к 40 тысячам. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, около 85% зараженных – моложе 65 лет.