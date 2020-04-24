Врач назвал 10 правил посещения магазинов во время пандемии

Евгений Комаровский рассказал народу, какие меры предосторожности необходимо соблюдать в магазине при пандемии. Эксперт рекомендует делать все быстро.

Первое правило, которое сейчас нужно выполнять при походе в магазин – составлять план покупок. Второе – идти в знакомый магазин. Это поможет делать покупки быстро. Также нужно избегать часа пик, иметь при себе санитайзер и держать дистанцию с людьми как минимум в метр. Такие правила приводит врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Также эксперт рекомендует носить маску, пишет RT. Нельзя прикасаться к своим глазам, рту и носу. Ручки тележек и корзины нужно дезинфицировать самостоятельно. По возвращению из магазина обязательно нужно помыть руки.

Одно из важных правил, по мнению Комаровского – избегание столпотворения на эскалаторах и траволаторах. С их помощью рекомендуется лишь подниматься, если магазин находится не на первом этаже. Для спуска лучше использовать лестницу, пишет "Царьград".

Напомним, в России количество заразившихся коронавирусом превысило 68 тысяч человек. Скончались от COVID-19 616 человек, выздоровели – более 5,5 тысяч.