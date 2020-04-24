5,8 тысячи больных за сутки: коронавирус в России ставит рекорды

Если последние новости о темпах распространения коронавируса в России и данные официальной статистики в предыдущие дни зародили надежду на замедление темпов эпидемии, то новые сведения нанесли серьезный удар по оптимистичным прогнозам. Болезнь продолжает ставить рекорды.

прочитано 1002 раза