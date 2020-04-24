"Увидим скачок": россиянам пообещали новый пик коронавируса

Пристально следящие за данными официальной статистики могли заметить, что скорость, с которой регистрировались новые случаи заражения, начала снижаться. Однако некоторые специалисты считают, что коронавирус в России еще далек от поражения.
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков обратил внимание на то, что в ближайшие дни подойдет к концу инкубационный период болезни для нарушителей режима самоизоляции. "На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений", – цитирует Life эксперта. Он выразил надежду, что повторный пик коронавируса в России будет небольшим.
На плато, когда скорость распространения коронавируса в России остановится на одном уровне, перед тем как пойти на спад, страна выйдет к концу мая, считает Евгений Тимаков. Стоит готовиться к тому, что движение болезни в обратную сторону будет гораздо более медленным.
Нарушение карантина грозит спровоцировать новый пик коронавируса в России, но Евгений Тимаков уверен, что режим самоизоляции необходимо ослабить для людей с хроническими болезнями, беременных и семей с детьми. Без свежего воздуха и активности могут возникнуть другие болезни.
Напомним, что коронавирус в России затронул свыше 62 тысяч человек. В одной только Москве число пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 33 тысячи. Для борьбы с распространением инфекции введены особые меры, в том числе самоизоляция и карантин.
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