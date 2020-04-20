На совещании у Путина по коронавирусу случился казус

Перед Владимиром Путиным стоит непростой вопрос – снимать или продлевать после 30 апреля введенные из-за коронавируса ограничения. Глава государства решил посоветоваться со специалистами. В понедельник, 20 апреля, президент провел совещания с вирусологами. Но специалисты начали спорить и так и не смогли прийти к единому мнению.



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