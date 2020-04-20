На совещании у Путина по коронавирусу случился казус

К общему знаменателю известные российские вирусологи прийти так и не смогли. Одни считают, что принятые меры против коронавируса в России дали результат, и ограничения можно постепенно отменять, другие уверены – жесткие шаги все еще оправданы.
Некоторые эксперты раскритиковали подходы, применяемые при диагностике COVID-19. Так, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Александр Чучалин отметил, что врачи, настроенные на поиск новой инфекции, могут начать путать коронавирус с аллергией из-за схожести симптомов. Он призвал внимательнее отнестись к обучению медиков, чтобы они не допускали ошибок.
В ходе совещания с президентом между экспертами неожиданно возник спор по поводу противовирусных препаратов. По мнению одних, в нашей стране их практически нет, поэтому надо прибегнуть к закупкам в Китае. Другие считают, что Россия обладает солидным набором противовирусных препаратов, причем даже теми, которые только появились на Западе.
Недоумение некоторых специалистов вызвали заявления о сроках разработки вакцины. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в скором времени планируется завершить доклинические испытания и начать клинические. Если все пойдет успешно, то во второй половине июня можно приступить к выпуску вакцины, полагает глава ведомства.
В реальности столь быстрых сроков многие участники совещания усомнились. А бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов и вовсе заявил, что изобретать вакцину от коронавируса не требуется, достаточно использовать уже имеющиеся. По его мнению, ситуация позволяет открыть школы и детские сады.
Такого же мнения придерживается и пульмонолог Александр Чучалин. Эксперт полагает, что ситуация с коронавирусом излишне драматизирована. Специалист напомнил, что человечество всегда живет с вирусами.
Напомним, что за последние сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса в России. Общее число зараженных в нашей стране превысило 47 тысяч.
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