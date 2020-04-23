В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции

В Башкирии на фоне незначительного замедления эпидемии коронавируса COVID-19 несколько смягчили режим самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров разрешил открыть некоторые магазины, закрытые на карантин, сообщает ToDay News Ufa.
В частности, в регионе разрешат торговать товарами для детей и охоты. Днем ранее жителям республики разрешили выезжать на охоту.
Напомним, что за последние в сутки в России было зафиксировано 4774 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, прирост заболевших снижается уже второй день подряд: еще накануне в стране выявили свыше пяти тысяч зараженных.
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