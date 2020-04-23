В ВОЗ признали высокую эффективность борьбы с коронавирусом в России

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высоко оценила эффективность российских мер по борьбе с пандемией коронавируса. Ситуацию в стране специалист назвала "обнадеживающей".
Вуйнович отметила, что решения властей позволили добиться ослабления эпидемии на всей территории государства, и, в частности, – в Москве. Однако в некоторых регионах прирост зараженных все же увеличивается. За несколько дней он повысился с 10% до 19%, сообщает РИА "Новости".
Тем не менее, специалист констатировала, что в основном страна справляется с распространением коронавируса. Она добавила, что принятые руководством России меры продолжают работать.
Стоит отметить, что в России зафиксирован один из самых низких показателей смертности от коронавируса. Из более чем 62 тысяч заразившихся погибли только 555 людей. Еще 4891 человек выздоровел. Самая сложная ситуация в США, где из 859 тысяч заболевших умерли более 48 тысяч жителей.
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