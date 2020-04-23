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Коронавирус

В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр

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В подмосковном Солнечногорске за месяц практически создали новый инфекционный центр для лечения больных коронавирусом COVID-19 людей. В настоящее время он готов на 90%, сообщает издание "Петербургский дневник".

Центр обустроили на месте бывшей военной казармы. В его создании участвовали около 600 человек. Планируется, что он начнет принимать пациентов уже на следующей неделе. В клинике установлены 432 койки, 56 из которых оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

23 апреля 2020, 18:40

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