"500 тысяч": озвучен прогноз по числу заболевших коронавирусом в России

Число заболевших коронавирусом в России превысило 60 тысяч человек. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетесов предупредил, что итоговое число зараженных может быть в разы больше.



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