Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 23 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Четверг
23 апреля
Лента новостей
20:39
Пошел в атаку: муж накатал на Лолиту заявление в полицию
20:36
Полезные привычки успешной женщины
20:26
Уролог рассказал о влиянии коронавируса на потенцию
20:03
В ВОЗ признали высокую эффективность борьбы с коронавирусом в России
19:55
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:53
"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
19:31
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:17
Жуткие суммы: сколько Пугачева тратит на шмотки и цацки
19:15
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
19:09
Друг коронавируса: мощный торнадо начал "сметать" США
19:08
Подозревающую всемирный заговор Боню разнесли за невежество: Конспирологические бредни
18:54
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
18:40
В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр
18:36
Стало известно о главной ошибке России на Украине
18:30
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
18:07
Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом
18:06
"Больше, чем у Семенович": Пегова прильнула грудью к похорошевшему Агутину
17:48
Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
17:47
Володин обсудил с Новаком снижение цен на электроэнергию для религиозных организаций
17:47
В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции
17:39
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
17:36
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
17:25
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева
17:08
В России создадут памятник борцам с коронавирусом
17:05
Собчак расспросила актрису фильмов для взрослых об интиме с известным режиссером
17:02
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:37
Новый удар: Успенская со скандалом выгнала предавшего ее родного человека
16:35
Семенович сделала заявление о воссоединении "Блестящих": В память о Жанне Фриске
16:34
Маленькая дочь Бородиной расплакалась из-за отношений между родителями
16:19
"Стремительно погружаясь в безумие": Аксенова на карантине спуталась с Богомоловым
15:53
Страдающая от чудовищной болезни Семенович готова снова лечь под нож хирурга
15:37
Ласки слепой и глухой собаки с хозяином растрогали Сеть (видео)
15:35
52-летняя Яна Поплавская показала кадры со свадьбы
15:33
Новый виток скандала вокруг сериала "Зулейха открывает глаза"
15:29
Российскую учительницу будут судить за секс с учеником
15:00
"500 тысяч": озвучен прогноз по числу заболевших коронавирусом в России
15:00
Карантин свел Викторию Боню с бывшим возлюбленным
14:48
Заразившийся коронавирусом московский поп оказался тайным сыном известного актера
14:30
В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима самоизоляции
14:28
Копия мамы: сын Кейт Миддлтон умилил народ
14:23
Дело к свадьбе? Семенович мечтает о детях от молодого любовника
14:18
"Ты напился с ребенком!": бывшая жена с кулаками набросилась на Башарова
14:04
Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса
14:00
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
13:53
Число заболевших коронавирусом сотрудников "Роскосмоса" выросло
13:42
"Притворяется и врет": Фатеева обвинила Федосееву-Шукшину во лжи
13:24
Известный актер организовал подпольный бизнес ради выживания
13:20
"Плюнули мне в лицо": запертая на карантин известная певица лишилась всего
13:20
Вскрылись подробности личной жизни внучки Высоцкого
13:15
Под Москвой вандал с трубой громил банкоматы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк
"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую
Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
Коронавирус

Уролог рассказал о влиянии коронавируса на потенцию

Фото: Martin Sterba, Josef Horazny/CTK/www.globallookpress.com
В череде плохих новостей, связанных с продолжающимся распространением COVID-19, отдельного внимания заслуживают сообщения о влиянии коронавируса на мужское здоровье, в частности на фертильность. Поводом для опасений послужила публикация китайских авторов.
прочитано 245 раз

Дефицит информации о свойствах нового вируса закономерно вызывает стресс у людей, желающих родить ребенка сейчас или в будущем. Так, по некоторым данным, за последний месяц число мужчин, обратившихся для криоконсервации своей спермы в попытке избежать риска, выросло в разы. Что на настоящий момент известно о влиянии вирусов на мужскую фертильность, "Дни.ру" рассказал врач уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Владлен Петрищев.

ПО ТЕМЕ

В ВОЗ признали высокую эффективность борьбы с коронавирусом в России

Коронавирус: приколы про COVID-19

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

То, что вирусы могут повреждать ткань яичка, известно давно. Они способны проникать в клетки сперматогенного эпителия. Исследователи называют это свойство тропностью вируса. Например, вирус эпидемического паротита (свинка), если поражает мужской организм после полового созревания, часто вызывает тяжелое воспаление яичка – вирусный орхит. С момента внедрения вакцины против вируса частота его резко снизилась, однако недавно были представлены случаи заболевания у привитых пациентов.

Фото: Martin Sterba, Josef Horazny/CTK/www.globallookpress.com

Для вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) описано свойство вызывать хронический орхит. У инфицированного ВИЧ мужчины сперматозоиды могут переносить вирус на своей поверхности. Интересно, что яичко, благодаря наличию так называемого гематотекстикулярного барьера, относительно "отгорожено" от остальных тканей. Оно может не пропускать внутрь себя антивирусные лекарства и быть очагом инфекции.

Вирусы гепатита В и С первично поражают печень, но оба обнаруживаются в эякуляте и могут передаваться половым путем. Вирус простого герпеса и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются, вероятно, наиболее частыми вирусами, поражающими человека и передающимися половым путем. Показано, что инфицированные пациенты имеют относительно более высокий риск мужского бесплодия, однако организм также имеет иммунную защиту от этих вирусов.

Среди новых и малоизученных угроз фигурирует вирус Зика (назван так по названию области в Африке, где был впервые выявлен). Вирус выявляется в сперме инфицированных мужчин и способен передаваться половым путем. У экспериментальных животных, самцов, инфицированных вирусом, наступает бесплодие.

Фото: McPHOTOf/blickwinkelK/www.globallookpress.com

Таким образом, вирусы способны оказывать повреждающее действие на мужскую репродуктивную систему. Вместе с тем для одних из вышеописанных вирусов существуют вакцины, для других оказывается возможным контролировать пути передачи. Что же касается вируса, вызывающего COVID-19, то он по определению является новым и закономерно вызывает множество вопросов, в том числе о влиянии на мужскую репродуктивную функцию. Эксперты в области фертильности анализируют вновь поступающую и зачастую противоречивую информацию и высказывают свое мнение.

"Прежде всего следует сказать, что заболевания, подобные гриппу, протекающие с высокой температурой, могут обратимо снижать мужскую фертильность, – объясняет Владлен Петрищев. – Эффект лихорадки на продукцию сперматозоидов обычно длится около трех месяцев. И Covid-19 здесь не исключение. Сообщение китайских авторов о поражении яичек у мужчин, перенесших коронавирус, вскоре было удалено как не имеющее доказательной базы. Это было только предположение, основанное на подобии нового вируса вирусу SARS. Для последнего действительно описаны случаи орхитов у мужчин после эпидемии в 2002 году. Таким образом, к настоящему времени нет доказательств, что новый вирус может вызывать стойкие нарушения мужской фертильности. И, по мнению Allan Pacey, профессора андрологии из университета Шеффилда (Англия), "…в настоящее время несколько преждевременно делать вывод, что COVID-19 определенно нарушает мужскую фертильность".

Однако, в апреле этого года стали известны результаты исследования спермы 34 мужчин, перенесших Covid-19: ни у одного вирус обнаружен не был. К настоящему времени мало данных о влиянии заболевания на течение беременности. Исследование девяти беременных женщин и их девяти здоровых рожденных малышей показало, что болезнь протекала не тяжелее, чем у небеременных, и что они не передали вирус ребенку.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Nature Conmmunications, исследователи из Мэриленда (США) показали, что длительный стресс и переживания, связанные в том числе с пандемией, могут значимо повлиять на качество спермы. По мнению американских экспертов, "…важно понимать, что социальное дистанцирование не означает социальную изоляцию. В этом смысле то, что хорошо для нашего мозга, может быть хорошо для репродуктивной системы, и наоборот…".

Рекомендации врачей:

  • делайте перерывы в прослушивании и просмотре новостей; повторные новости о пандемии могут быть разрушительны для душевного здоровья;
  • уделите внимание своему телу. Делайте дыхательную гимнастику, ешьте здоровую сбалансированную пищу, достаточно высыпайтесь и избегайте алкоголя, откажитесь от курения;
  • найдите время для расслабления и другой активности, которая доставляет вам удовольствие;
  • если у вас обнаружен коронавирус, следует избегать зачатия, пока вы не поправитесь;
  • вы можете заморозить свою сперму для будущего использования.
23 апреля 2020, 20:26

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом

Шоу-бизнес

Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна

Артист не заслужил такого издевательства
Шоу-бизнес

"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую

Киевская пианистка словно бельмо на глазу
Шоу-бизнес

Везде Аршавин: Ургант прилюдно высмеял Барановскую

Юлия рассказала о своей новой книге
Шоу-бизнес

"Железный занавес": Собчак высказалась о желании покинуть Россию

Журналистка вспомнила разговор с друзьями

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса
Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+