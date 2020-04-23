Уролог рассказал о влиянии коронавируса на потенцию

В череде плохих новостей, связанных с продолжающимся распространением COVID-19, отдельного внимания заслуживают сообщения о влиянии коронавируса на мужское здоровье, в частности на фертильность. Поводом для опасений послужила публикация китайских авторов.

Дефицит информации о свойствах нового вируса закономерно вызывает стресс у людей, желающих родить ребенка сейчас или в будущем. Так, по некоторым данным, за последний месяц число мужчин, обратившихся для криоконсервации своей спермы в попытке избежать риска, выросло в разы. Что на настоящий момент известно о влиянии вирусов на мужскую фертильность, "Дни.ру" рассказал врач уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Владлен Петрищев.

То, что вирусы могут повреждать ткань яичка, известно давно. Они способны проникать в клетки сперматогенного эпителия. Исследователи называют это свойство тропностью вируса. Например, вирус эпидемического паротита (свинка), если поражает мужской организм после полового созревания, часто вызывает тяжелое воспаление яичка – вирусный орхит. С момента внедрения вакцины против вируса частота его резко снизилась, однако недавно были представлены случаи заболевания у привитых пациентов.

Для вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) описано свойство вызывать хронический орхит. У инфицированного ВИЧ мужчины сперматозоиды могут переносить вирус на своей поверхности. Интересно, что яичко, благодаря наличию так называемого гематотекстикулярного барьера, относительно "отгорожено" от остальных тканей. Оно может не пропускать внутрь себя антивирусные лекарства и быть очагом инфекции.

Вирусы гепатита В и С первично поражают печень, но оба обнаруживаются в эякуляте и могут передаваться половым путем. Вирус простого герпеса и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются, вероятно, наиболее частыми вирусами, поражающими человека и передающимися половым путем. Показано, что инфицированные пациенты имеют относительно более высокий риск мужского бесплодия, однако организм также имеет иммунную защиту от этих вирусов.

Среди новых и малоизученных угроз фигурирует вирус Зика (назван так по названию области в Африке, где был впервые выявлен). Вирус выявляется в сперме инфицированных мужчин и способен передаваться половым путем. У экспериментальных животных, самцов, инфицированных вирусом, наступает бесплодие.

Таким образом, вирусы способны оказывать повреждающее действие на мужскую репродуктивную систему. Вместе с тем для одних из вышеописанных вирусов существуют вакцины, для других оказывается возможным контролировать пути передачи. Что же касается вируса, вызывающего COVID-19, то он по определению является новым и закономерно вызывает множество вопросов, в том числе о влиянии на мужскую репродуктивную функцию. Эксперты в области фертильности анализируют вновь поступающую и зачастую противоречивую информацию и высказывают свое мнение.

"Прежде всего следует сказать, что заболевания, подобные гриппу, протекающие с высокой температурой, могут обратимо снижать мужскую фертильность, – объясняет Владлен Петрищев. – Эффект лихорадки на продукцию сперматозоидов обычно длится около трех месяцев. И Covid-19 здесь не исключение. Сообщение китайских авторов о поражении яичек у мужчин, перенесших коронавирус, вскоре было удалено как не имеющее доказательной базы. Это было только предположение, основанное на подобии нового вируса вирусу SARS. Для последнего действительно описаны случаи орхитов у мужчин после эпидемии в 2002 году. Таким образом, к настоящему времени нет доказательств, что новый вирус может вызывать стойкие нарушения мужской фертильности. И, по мнению Allan Pacey, профессора андрологии из университета Шеффилда (Англия), "…в настоящее время несколько преждевременно делать вывод, что COVID-19 определенно нарушает мужскую фертильность".

Однако, в апреле этого года стали известны результаты исследования спермы 34 мужчин, перенесших Covid-19: ни у одного вирус обнаружен не был. К настоящему времени мало данных о влиянии заболевания на течение беременности. Исследование девяти беременных женщин и их девяти здоровых рожденных малышей показало, что болезнь протекала не тяжелее, чем у небеременных, и что они не передали вирус ребенку.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Nature Conmmunications, исследователи из Мэриленда (США) показали, что длительный стресс и переживания, связанные в том числе с пандемией, могут значимо повлиять на качество спермы. По мнению американских экспертов, "…важно понимать, что социальное дистанцирование не означает социальную изоляцию. В этом смысле то, что хорошо для нашего мозга, может быть хорошо для репродуктивной системы, и наоборот…".

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