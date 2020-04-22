58 тысяч заболевших: коронавирус в России дошел до важной отметки

Специалисты ожидают пика распространения коронавируса в России. По некоторым оценкам, этот момент может наступить в конце апреля. Данные официальной статистики пока недостаточны для выстраивания более точной математической модели.
Число зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом к 22 апреля 2020 года составило 57 999. За сутки этот показатель вырос на 5 236. Отмечается, что новых больных обнаружили в 78 регионах.
За это же время в России успели выздороветь 547 человек. Минувшие сутки унесли жизнь 57 больных коронавирусом.
В Москве зарегистрировано 2548 новых случаев заражения, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Таким образом, в городе к 22 апреля 2020 года этот диагноз был поставлен 31 981 человеку.
Последние новости о коронавирусе показывают, что самоизоляция на время распространения эпидемии необходима для борьбы с болезнью. Людей просят ограничить передвижение.
Карантин в Москве предполагает использование электронных пропусков для перемещения по городу на транспорте. Такая мера, по замыслу специалистов, должна помочь замедлить темпы распространения коронавируса.
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