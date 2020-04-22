У заболевших коронавирусом врачей почернела кожа

При лечении коронавируса сохраняется опасность для медицинского персонала подхватить болезнь от пациента. Именно это и произошло с докторами Ху Вейфенгом и Ю Фаном из Центральной больницы города Ухань.
Обоим для выздоровления потребовалось применение экстракорпоральной мембранной оксигенации, передает ToDay News Ufa. Лечение от коронавируса дало необычный побочный эффект. Придя в себя, врачи обнаружили, что их кожа почернела.
Вероятной причиной специалисты называют гормональный дисбаланс из-за повреждения печени. Орган мог пострадать при распространении коронавируса по организму. Врачи надеются, что кожа вернется в нормальное состояние.
Напомним, что лечение от новой болезни представляет собой борьбу с осложнениями и внешними проявлениями. Лекарство от коронавируса пока не изобретено. Специалисты до сих пор бьются над созданием вакцины.
Опыт Китая показал, что эффективным средством борьбы с коронавирусом является введение карантина и других санитарно-эпидемиологических ограничений. Это замедляет распространение болезни и сводит эпидемию на нет.
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