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Коронавирус

У заболевших коронавирусом врачей почернела кожа

Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Коронавирус в Китае приобрел пугающие масштабы раньше, чем в других странах. Теперь ситуация там стабилизировалась – настало время подвести итоги.

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При лечении коронавируса сохраняется опасность для медицинского персонала подхватить болезнь от пациента. Именно это и произошло с докторами Ху Вейфенгом и Ю Фаном из Центральной больницы города Ухань.

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Обоим для выздоровления потребовалось применение экстракорпоральной мембранной оксигенации, передает ToDay News Ufa. Лечение от коронавируса дало необычный побочный эффект. Придя в себя, врачи обнаружили, что их кожа почернела.

Вероятной причиной специалисты называют гормональный дисбаланс из-за повреждения печени. Орган мог пострадать при распространении коронавируса по организму. Врачи надеются, что кожа вернется в нормальное состояние.

Напомним, что лечение от новой болезни представляет собой борьбу с осложнениями и внешними проявлениями. Лекарство от коронавируса пока не изобретено. Специалисты до сих пор бьются над созданием вакцины.

Опыт Китая показал, что эффективным средством борьбы с коронавирусом является введение карантина и других санитарно-эпидемиологических ограничений. Это замедляет распространение болезни и сводит эпидемию на нет.

Автор: 22 апреля 2020, 09:40
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