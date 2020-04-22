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Ученый назвал способ остановить эпидемию коронавируса в России

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Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская считает, что для остановки эпидемии коронавируса COVID-19 в России необходимо предотвратить вспышки в регионах. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, сообщает "Москва 24".

Лебединская отметила, что 70% случаев заражения фиксируется в Москве и Подмосковье, и лишь 30% – в других регионах страны. Однако ситуация может измениться: эксперт обратила внимание, что вирус сдерживает лишь территориальный фактор.

22 апреля 2020, 09:14

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