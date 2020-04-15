"Цифры были названы": Путин дал поручение о дополнительных выплатах врачам

Президент России Владимир Путин дал поручение по поводу анонсированных ранее стимулирующих выплат для работников медицинской сферы, работающих с больными коронавирусом пациентами. Он объяснил министру финансов Антону Силуанову, как именно это должно выглядеть.

Владимир Путин прервал Антона Силуанова буквально на полуслове, едва тот успел добраться до обсуждения вопроса стимулирующих выплат для медицинского персонала в связи с коронавирусом в России. "Там достаточно все просто", – подчеркнул российский лидер.

Президент России отметил, что назвал конкретные суммы, положенные помогающим пациентам с коронавирусом медикам. Их размер в зависимости от критериев колеблется от 80 до 25 тысяч рублей. Владимир Путин добавил, что, в соответствии с действующим законодательством эти деньги облагаются налогом на доходы для физических лиц. Однако от такого подхода следует отказаться.

"Цифры были названы. Абсолютные. И нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки, чистыми. Для этого нужно внести изменения в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать", – обратился российский лидер к главе Министерства финансов.

Напомним, коронавирус в России еще не достиг своего пика. Как свидетельствуют данные статистики и последние новости, число зараженных каждый день продолжает увеличиваться. И на первом рубеже борьбы с болезнью оказываются медицинские работники. Стимулирующие выплаты были придуманы для того, чтобы поддержать врачей и остальной персонал, спасающий жизни и здоровье пациентов.