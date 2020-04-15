В России из-за коронавируса раздадут 200 миллиардов

Коронавирус в России, меры по борьбе с распространением эпидемии, а также целый ряд других факторов стали причиной проседания доходов в регионах страны. Одновременно с этим, на субъекты приходится большая нагрузка из-за большой работы по поддержке экономики и простых граждан.
"Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей для обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", – обратился Владимир Путин к членам правительства. Он добавил, что у регионов должны быть возможность использовать эти средства гибко, так, чтобы они способствовали выполнению конкретных мер поддержки, действующих в данном субъекте.
Поскольку ситуация с распространением коронавируса в России разнится от региона к региону, в каждом из них складывается уникальная ситуация, требующая индивидуального подхода. Это означает, что и необходимая финансовая поддержка будет отличаться от субъекта к субъекту.
Выделение 200 миллиардов рублей должно учитывать эту особенность. Деньги могут быть пущены властями на местах на реализацию мер по поддержке занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, на решение самых острых социальных вопросов и на оперативную помощь людям, подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, коронавирус в России, его влияние на экономическую ситуацию в стране и меры, необходимые для поддержки среднего и малого предпринимательства и простых граждан, Владимир Путин обсудил во время совещания с членами правительства. Мероприятие проходило в режиме онлайн.
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