Новое заявление Путина о борьбе с коронавирусом в России

Выступление президента ожидается после 15:00. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Заявление Владимира Путина будут транслировать федеральные телеканалы.
На прошлой неделе президент выступал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации. Глава государства заявил о необходимости точных прогнозов по распространению коронавируса в России.
Он попросил учитывать все сценарии развития ситуации, чтобы оперативно корректировать стратегию действий. Путин не исключил, что для борьбы с коронавирусом в России могут быть задействованы силы Минобороны.
Ранее Владимир Путин дважды обращался к нации в связи с распространением коронавируса в России. Первое заявление президент сделал 25 марта. Он объявил неделю нерабочей с сохранением зарплаты, а также рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса.
Новое обращение Путина в связи с коронавирусом в России транслировалось 5 апреля. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако срок может быть скорректирован, если принятые против коронавируса меры дадут результат.
Напомним, что на 14 апреля коронавирус в России выявлен у 3388 человек, больше половины заболевших находятся в Москве. Общее число зараженных COVID-19 в нашей стране составило 24490.
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