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Путин назвал рецепт победы над коронавирусом

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с эпидемией коронавируса, которое проходило в режиме онлайн. Он назвал условие, при котором станет возможна победа над пандемией в глобальном масштабе.

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Коронавирус в мире оказывает крайне негативное влияние на все стороны жизни, отметил Владимир Путин. Из-за эпидемии практически во всех странах мира снизилась мобильность населения, торговля оказалась серьезно затруднена, а глобальные финансовые и сырьевые рынки погрузились в режим непредсказуемых скачков.

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По словам российского лидера, коронавирус заставил некоторые страны принимать "действительно чрезвычайные меры", передает РИА Новости. Однако усилий, пусть самых решительных, отдельных лидеров явно недостаточно. Побороть болезнь, подчеркнул Владимир Путин, можно только объединив усилия международного сообщества.

Таким образом, рецепт успешной борьбы с коронавирусом в мировом масштабе заключается в объединении общих усилий при работе по этому направлению. Уже сейчас многие страны пристально следят за успешным опытом своих соседей и стараются перенимать лучшие практики.

Кроме того, важно, чтобы борьба с коронавирусом в мире не стала причиной разрушения привычной картины мира. В частности, в совместном заявлении лидеров Евразийского экономического совета по итогам саммита отмечается, что те ограничения, которые вводятся по всему миру, после окончания эпидемия COVID-19 должны быть отменены.

Напомним, коронавирус в России стал причиной введения новых санитарно-эпидемиологических норм. В частности, карантин в Москве оказался суровой, но необходимой мерой для замедления темпов распространения болезни. По всему миру вводятся ограничения как на границах стран, так и внутри государств.

Автор: 14 апреля 2020, 14:07
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