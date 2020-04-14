Коронавирус в России массово косит врачей

Пока отдельные несознательные граждане отказываются воспринимать коронавирус в России как серьезную угрозу, эпидемия продолжает наносить удар за ударом. На сей раз СМИ сообщили о массовых случаях заражения среди медицинского персонала.

На передовой в борьбе с коронавирусом находятся врачи. Это означает, что они сильнее остальных рискуют подхватить болезнь от тех, кому помогают. Вместе с этим, их заражение бьет уже по всей системе здравоохранения.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию в Свердловской области. В Центральной клинической больнице № 20 Екатеринбурга парализованным оказалась работа целого отделения – более 50 медиков были вынуждены уйти на карантин вместе с 39 пациентами. Все плановые операции были отменены. Врачи ведут прием только больных, которым требуется экстренная помощь.

Также в городской больнице №14 на самоизоляцию были вынуждены уйти главный врач и врач-неврапотолог. Оказалось, что они контактировали с заразившимся коронавирусом пациентом.

В городе Красноуфимск в Свердловской области коронавирус обнаружили у врача, который лечил первого в населенном пункте пациента с COVID-19. Его доставили в екатеринбургскую больницу.

Всего, по данным портала 66.ru, в Свердловской области коронавирус обнаружили у по меньшей мере шести врачей. Еще свыше 60 работников медицинской сферы находятся под подозрением.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что коронавирус был диагностирован у шести врачей, которые до этого помогали пациентам с COVID-19 в Москве. Также СМИ сообщали о заражении всего руководства одной из столичных клиник.