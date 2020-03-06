Раскрыто значение особого режима из-за коронавируса в Москве

Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" описывает режим функционирования органов власти и ответственных организаций в различных ситуациях. В частности, регламентирует он и порядок действий в режиме повышенной готовности. Именно его ввел своим указом в Москве Сергей Собянин.
Теперь, согласно пункту 10 соответствующего закона, у властей появятся дополнительные полномочия, передает ТАСС. Они смогут ограничивать доступ людей и транспорта в районы, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, приостанавливать работу организаций в случае появления опасности для жизни и здоровья их работников или других людей, а также предпринимать другие действия, направленные на предупреждение возникновения ЧС.
Отметим, до 5 марта в современной истории России режим повышенной готовности и режим ЧС еще не вводились. Однако для целого ряда других регионов нашей страны это вполне будничная практика. Причиной принятия соответствующего решения становятся паводки, весенний пал травы, лесные пожары и другие стихийные бедствия. В Москве роль сыграл коронавирус.
Таким образом, у столичных властей в руках оказалось больше инструментов для оперативного реагирования на угрозы. Коронавирус в Москве успешно сдерживается, в том числе благодаря работе специалистов. Людей, которые подозревают болезнь у себя, просят самостоятельно обеспечить себе карантин и обратиться за помощью к специалистам. Инструкцию о том, что делать при подозрениях на заражение, публиковали ранее "Дни.ру".
Отметим, 6 марта стало известно о выявлении сразу нескольких новых случаев заражения коронавирусом в России. В Москве обнаружили пять больных, еще одного – в Нижнем Новгороде. Все они, как рассказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией, в последние две недели посещали Италию.
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