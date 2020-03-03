Кажется, у меня коронавирус. Что делать

Коронавирус в Москве Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Четверг
5 марта
Лента новостей
11:26
Более 300 дизайн-решений для мегаполисов представят на международной выставке "Город: детали"
11:16
Белая и пушистая: 59-летняя Яковлева показала киску и вызвала фурор
10:54
Разин связал вспышку коронавируса с таинственной болезнью
10:40
"Умерла три месяца назад": онкобольную Заворотнюк случайно "похоронили"
10:32
Знаменитого футболиста поймали с фальшивым паспортом
10:04
"Как в полной темноте": Медведева рассказала о самом сложном моменте в жизни
09:57
Под Москвой несколько детей госпитализировали с химическим ожогом глотки
09:44
"Дрались, кидались, царапались": жена и любовница долгие годы боролись за Владимира Кузьмина
09:38
"Вполне нормальная реакция": Зеленский прилюдно влепил пощечину скандальному депутату
09:17
"Спрашивали моего совета": Киркоров раскрыл правду о Little Big перед "Евровидением"
09:06
После реанимации дочери в больницу угодила и сама Ева Польна
08:28
Виновата Пугачева? Названа сенсационная причина, почему Кудрявцеву вышвырнули вон
08:26
Из-за взрыва боеприпаса под Мурманском пострадали люди
06:07
Борисова обвинила Успенскую в давлении на больную дочь
04:23
Замужнюю Алсу в платье с экстремальным вырезом сняли рядом с известным певцом
02:18
Звезду нового сезона "Холостяка" затравили за участие в проекте
00:31
Гороскоп на сегодня, 5 марта
22:34
"Полное безобразие": Шатунов вскипел из-за поведения Разина
21:55
"Какие танцульки!": двухлетняя дочь Эммануила Виторгана "зажгла" под пение отца
21:41
Шестизначная сумма: раскрыт гонорар устроившего смертельную вечеринку блогера на ток-шоу
21:28
В Самаре у четырех учащихся школы диагностировали туберкулез
21:18
"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора МУЗ-ТВ
21:16
Нанес 9 ножевых ранений: под Ростовом неизвестный напал на школьника
21:13
Борисова вызвалась помочь страдающей от алкоголизма Волочковой
20:49
Отказавшийся от российской нефти Лукашенко нарвался на неприятности
20:32
Пожилая москвичка стала жертвой мошенника
20:16
Названо имя нового премьер-министра Украины
20:04
"Не пора ли остановить этот ад?": Кожевникова взорвалась из-за появления устроившего смертельную вечеринку блогера на ТВ
19:51
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
19:27
Протоиерей Смирнов назвал образование для девочек бесполезным
19:14
Бывшего возлюбленного Анджелины Джоли подозревают в изнасиловании подростка
19:08
Извращенец Панин согласился прилюдно ублажить мужчину ради искусства
18:48
Премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку
18:32
Появились сообщения о бунте турецких военных против Эрдогана
18:29
Дочь высказалась о состоянии Инны Макаровой после известия о госпитализации
18:24
"Как сестры": помолодевшая Лайма Вайкуле стала похожа на Аллу Пугачеву
18:09
Страстные любовники: Прилучный и Муцениеце появятся вместе после заявления о разводе
17:54
Есть пострадавшие: в Уфе произошла массовая авария
17:52
Нино Нинидзе спасла заболевшего пневмонией Максима Виторгана
17:45
Распутина откровенно о состоянии Успенской: Ее добивают
17:18
"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой
17:15
В подмосковном детсаду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом
17:11
"Я не хочу умирать": Михалкову показали на больничной койке
17:05
"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге
16:48
Люди съезжаются к сраженному инсультом Борису Моисееву
16:35
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Дмитрия Ланского
16:25
Актрису Инну Макарову госпитализировали в тяжелом состоянии
16:14
Адмирал флота Сорокин скончался на 97-м году жизни
16:06
Престарелый отец Филиппа Киркорова объявлен в розыск
16:03
Дана Борисова рассказала о своей борьбе с наркоманией
15:56
Обвиненная в насилии звезда фильма "Елки" плюнула в лицо своей жертве на шоу Шепелева
15:54
"Конфликт с местными и пожар": вскрылись проблемы при съемках сериала "Патриот"
15:52
В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
15:43
Индия и хризотил: безопасное сотрудничество
15:41
Плати теперь за все сама: умерший на банной вечеринке муж блогерши оставил долги
15:39
"Все на продажу, все напоказ": народ рвет на части устроившую смертельную вечеринку блогершу
15:26
Под Петербургом поезд насмерть сбил пенсионера
14:56
"Он ничего не понимает": Порошенко публично опозорил Зеленского
14:53
"Это очень важно": Пригожин публично заговорил о Рудковской
14:44
"По стопам моей бабушки": принц Уильям посетил пивнушку
14:42
"Гадостей наделала": Литвинова призналась Собчак в пакостях Богомолову
14:42
За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
14:28
"Попал прямо в сердце": Киркоров развалил брак актрисы Довлатовой
14:26
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения
14:17
Под Москвой умер придавленный баскетбольной установкой курсант
14:17
В сериал "Властелин колец" пригласили актера из России
14:06
"Силиконовая маска": что сделала со своим лицом София Ротару
14:03
Ургант на всю страну показал голого Прусикина из Little Big
14:02
В центре Москвы в коллекторе нашли человеческие останки
13:53
"Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ": Бриллиант венгерского принца покидает Москву навсегда
13:44
Под ликами святых у меня еще не было: Кадыров решил предаться любви в храме Христа Спасителя
13:41
Каменских сразила наповал бесконечными ногами
13:38
В Екатеринбурге мужчина попал под поезд
13:26
У Крымского моста нашли мужскую голову: подробности случившегося
13:14
В Москве пройдет кастинг самых красивых офисных сотрудниц
12:49
Коллеги перестали узнавать Крида после шокирующих перемен во внешности (фото)
12:44
"Если нужно – уберу": Литвинова согласилась вычищать экскременты за немощной Земфирой
12:43
Сорвавшаяся дочь Гузеевой начала новую жизнь
12:41
Позор и унижение: Путин влепил звонкую пощечину выскочке Эрдогану
12:37
Житель Саратовской области убил женщину ножом и тяжело ранил ее сына
12:34
"Это нормальная практика для фигуристов": Загитова раскрыла секрет успеха на льду
12:22
В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ
12:21
Шоу "Симфонические рок-хиты" с новой программой в Кремлевском дворце
12:16
Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова
12:10
Звезда "Сватов" прокомментировала слухи о срочном отъезде актеров и срыве съемок
11:59
Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса
11:55
"Наверное, коронавирус": чешущаяся Собчак пожаловалась на страшные симптомы
11:41
"Мне все можно!": Дарья Мороз предстала в дерзком виде
11:37
Можно вляпаться: пользователей WhatsApp предупредили о серьезной угрозе
11:34
Десятки человек стали жертвами смертоносного торнадо
11:25
"Пошел в меня": Робак из сериала "Война семей" похвастался сыновьями
11:24
Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк
11:22
Из группы Little Big ушел важный человек после известия об участии в "Евровидении"
11:09
Пригожин откровенно о промышляющих эскорт-услугами звездах
11:02
"Ах, какая женщина!": 59-летняя Яковлева выставила грудь напоказ
10:56
Кумир девочек-подростков высказался о романе с известной певицей
10:54
Врач предупредил замученного Бурунова о грядущих проблемах
10:49
Как вылечить прыщи
10:36
Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой
10:20
"Старческий маразм": Водонаева поставила себе неутешительный диагноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой
Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой
За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора МУЗ-ТВ
"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой
Виновата Пугачева? Названа сенсационная причина, почему Кудрявцеву вышвырнули вон
Здоровье

Кажется, у меня коронавирус. Что делать

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Довольно продолжительное время коронавирус в России не был поводом для общественного беспокойства, однако первый случай заражения в Москве кардинально изменил ситуацию. Панические настроения стали проникать повсюду, и все больше людей начали задаваться вопросом, что делать при подозрении на коронавирус. Простую и понятную инструкцию читайте на "Дни.ру".

Продолжение: Откажитесь от секса: раскрыт неожиданный способ заражения коронавирусом
прочитано 2215 раз

Что делать при подозрении на коронавирус

Поскольку болезнь передается воздушно-капельным путем, то при первых же подозрениях на заражения человеку следует самостоятельно предпринять меры по ограждению себя от окружающих. После этого необходимо вызвать специалиста на дом. Тот должен взять специальный анализ. До того, как станут известны его результаты, человеку следует стараться держаться от других на расстоянии по крайней мере одного метра.

Узнать подробнее о порядке действий при подозрении на коронавирус, получить всю необходимую информацию и проконсультироваться со специалистом можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора:

  • 8-800-555-49-43 (работает круглосуточно)

Таким образом, краткий перечень действий при подозрении на коронавирус состоит всего из нескольких пунктов.

  1. Обеспечить карантин.
  2. Получить консультацию специалиста.
  3. Обратиться к врачам и сдать анализ.
  4. Ждать результатов.
  5. Соблюдать постельный режим.
  6. Пить как можно больше жидкости.

Что нельзя при подозрении на коронавирус

В случае, если человек боится, что он уже был заражен, ему не следует лично идти в больницу. Такое поведение создаст риск для других посетителей. Нельзя и пренебрегать другими мерами предосторожности. В частности, следует на время воздержаться от походов в гости, поездок на общественном транспорте и других близких контактов с окружающими.

Не стоит также заниматься самолечением. Тем более при подозрении на коронавирус категорически нельзя принимать антибиотики. Во-первых, против болезни такого типа они бессильны. Во-вторых, их прием может спровоцировать осложнения.

Нельзя поддаваться паническим настроениям. Несмотря на то, что лекарств от коронавируса не существует, своевременное вмешательство специалистов способно избавить человека от осложнений, что сведет риск негативных последствий болезни практически к нулю.

Симптомы коронавируса у человека

Большинство симптомов коронавируса крайне похожи на признаки гриппа или ОРВИ. К ним относятся:

  • повышенная утомляемость,
  • кашель,
  • боль в горле,
  • высокая температура,
  • проблемы с дыханием,
  • потливость,
  • заложенность носа.

Существует и ряд признаков, которые также характерны для простуды, но встречаются не так часто. Речь идет о боли в мышцах, спазмах, диарее, болях в груди и даже о потере сознания и судорогах.

Со всем вниманием к этим симптомам необходимо отнестись людям, которые недавно вернулись из регионов, подверженных распространению болезни, либо же тем, кто недавно контактировал с такими людьми. Впрочем, учитывая, что коронавирус в России уже официально зарегистрирован у нескольких человек, заболеть можно и не выезжая за границу. Вероятность этого не так и велика, однако пренебрегать мерами предосторожности не следует.

Коронавирус в Москве

В российской столице проживает около 10% от всего населения страны. К тому же город находится на пересечении крупных пассажирских и грузовых маршрутов из Азии в Европу и наоборот. При таких условиях появление коронавируса в Москве было вопросом времени.

Первым пациентов с официально подтвержденным диагнозом оказался россиянин, вернувшийся с отдыха в Италии. Сообщается, что болезнь у него протекает в легкой форме и не вызывает опасений у специалистов. Теперь врачи проверяют всех, кто контактировал с пациентом.

Коронавирус в России

Двое первых пациентов – граждане Китая – успели выздороветь. Еще три россиянина проходят лечение в Казани. Они были на круизном лайнере Diamond Princess. По решению японских властей пассажиров на две неделе запрели на судне, выпуская их в больницу только после подтверждения диагноза. В таких условиях болезнь стремительно распространилась по кораблю. Наконец россиян удалось эвакуировать домой.

Во всех случаях российским специалистам удалось быстро взять болезнь под контроль. Доказали свою эффективность и карантинные меры, опробованные на эвакуированных из Китая россиянах.

Автор: 3 марта 2020, 11:18

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отказавшийся от российской нефти Лукашенко нарвался на неприятности
Появились сообщения о бунте турецких военных против Эрдогана
"Он ничего не понимает": Порошенко публично опозорил Зеленского
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

Шоу-бизнес

Малолетний цыганенок отказался от близости с 66-летней Успенской
Белая и пушистая: 59-летняя Яковлева показала киску и вызвала фурор
"Унижаться перед ней не собираюсь!": Гулькина врезала бессовестной Суханкиной
Разин связал вспышку коронавируса с таинственной болезнью

Проишествия

"Дотянул": блогер-фармацевт назвала шокирующую причину смерти мужа на банной вечеринке в Москве
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк

Появились новые данные об актрисе
Шоу-бизнес

Люди съезжаются к сраженному инсультом Борису Моисееву

Артист прекратил работать из-за проблем со здоровьем
Политика

Позор и унижение: Путин влепил звонкую пощечину выскочке Эрдогану

В Анкаре царит уныние
Шоу-бизнес

Плати теперь за все сама: умерший на банной вечеринке муж блогерши оставил долги

Новые данные о резонансном инциденте

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 марта
Гороскоп на сегодня, 4 марта
Гороскоп на сегодня, 3 марта
Календарь красоты на март 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Это нормальная практика для фигуристов": Загитова раскрыла секрет успеха на льду
Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+