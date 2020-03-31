Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом принца Чарльза

Оказалось, что не стоило так беспокоиться. 71-летнему сыну королевы Елизаветы II удалось побороть заболевание.
После того как появились данные об инфицировании принца Чарльза, его тут же изолировали. Всю неделю он провел в своем доме в Шотландии.
Примечательно, что у представителя королевской семьи Британии была слабо выражена симптоматика. Наследник престола не задыхался и не страдал от повышенной температуры. Тем не менее тест показал положительный результат.
А вот его супруга Камилла по результатам исследования оказалась здоровой. Она тоже все это время пребывала в Шотландии, но была изолирована от мужа.
Состояние принца Чарльза оценивается как отличное. Об этом публично сообщили официальные представители сына Елизаветы II.
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире достигло 693,8 тысячи. Скончались 33 106 человек.
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