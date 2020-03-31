Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом принца Чарльза

Неделю назад появилась информация о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом. Подданные сильно переживали за монарха.

Оказалось, что не стоило так беспокоиться. 71-летнему сыну королевы Елизаветы II удалось побороть заболевание.

После того как появились данные об инфицировании принца Чарльза, его тут же изолировали. Всю неделю он провел в своем доме в Шотландии.

Примечательно, что у представителя королевской семьи Британии была слабо выражена симптоматика. Наследник престола не задыхался и не страдал от повышенной температуры. Тем не менее тест показал положительный результат.

А вот его супруга Камилла по результатам исследования оказалась здоровой. Она тоже все это время пребывала в Шотландии, но была изолирована от мужа.

Состояние принца Чарльза оценивается как отличное. Об этом публично сообщили официальные представители сына Елизаветы II.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире достигло 693,8 тысячи. Скончались 33 106 человек.