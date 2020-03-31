"Вмешательство свыше": Фадеев нашел объяснение пандемии коронавируса

Продюсер назвал пандемию коронавируса в России и мире карой Всевышнего. Максим Фадеев призвал народ молиться о спасении каждого человека.

Об эпидемии COVID-19 музыкант высказался в своем инстаграм-аккаунте. Он считает опасную инфекцию наказанием за грехи. Фадеев призвал фолловеров задуматься над тем, кто в последнее время становился героем и лидером мнений, на кого равнялась молодежь.

По словам Максима, коронавирус расставил все по своим местам и показал, кто на планете хозяин. "В этом я вижу вмешательство свыше", – написал он.

Фадеев добавил, что предвидит осуждение: мол, многие назовут его старомодным. И все же продюсер призвал молиться о спасении и помнить, что будущее зависит от каждого из нас.

Из-за коронавируса в России и мире Фадеев перенес поездку в Корею. Недуг затронул продюсера косвенно, а вот многих его коллег – напрямую. Как писали "Дни.ру", Льва Лещенко госпитализировали с COVID-19. Ряд звезд, которые общались с певцом после его возвращения из США, опасаются за свое здоровье и сдают тесты на инфекцию.

Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России с каждым днем становится сложнее. По последним данным, в стране зафиксировали 1836 случаев заражения. Большинство заболевших – в Москве (1226). Жертвами COVID-19 в нашей стране стали 11 человек.

