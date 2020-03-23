"Себе на пользу": сексолог рассказал о плюсе карантина из-за коронавируса

По мнению эксперта, карантин поможет влюбленным оживить сексуальную жизнь. Он уверен, что совместное времяпровождение, особенно если посвятить его интимной близости, может сделать людей счастливее.
Освободившееся от работы время сексолог посоветовал влюбленным обратить себе на пользу. При этом специалист подчеркнул, что секс противопоказаны тем, кто по решению медиков изолирован от общества с подозрением на COVID-19.
Но и в данном случае сексолог дал полезный совет парам. На помощь придут новые технологии. Во время карантина из-за пандемии коронавируса влюбленные могут заняться виртуальным сексом по видеосвязи. Таким образом мужчина и женщина могут обрести новый опыт и разнообразить интимную жизнь, отметил Кульгавчук в интервью радио Sputnik. Эксперт напомнил, что регулярный секс положительно влияет на иммунную систему.
Напомним, мировая пандемия коронавируса началась с Китая. Там в декабре 2019 года. В связи с опасностью распространения смертельной инфекции в ряде стран приняли экстренные меры – карантин. Отменены массовые мероприятия, а сотрудников многих компаний, школьников и студентов перевели на дистанционную работу и обучение.
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