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Здоровье

"Себе на пользу": сексолог рассказал о плюсе карантина из-за коронавируса

Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук сделал важное заявление, касающееся мировой пандемии коронавируса. Он считает, что изоляция способна помочь парам укрепить отношения. 
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По мнению эксперта, карантин поможет влюбленным оживить сексуальную жизнь. Он уверен, что совместное времяпровождение, особенно если посвятить его интимной близости, может сделать людей счастливее. 

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Освободившееся от работы время сексолог посоветовал влюбленным обратить себе на пользу. При этом специалист подчеркнул, что секс противопоказаны тем, кто по решению медиков изолирован от общества с подозрением на COVID-19.

Но и в данном случае сексолог дал полезный совет парам. На помощь придут новые технологии. Во время карантина из-за пандемии коронавируса влюбленные могут заняться виртуальным сексом по видеосвязи. Таким образом мужчина и женщина могут обрести новый опыт и разнообразить интимную жизнь, отметил Кульгавчук в интервью радио Sputnik. Эксперт напомнил, что регулярный секс положительно влияет на иммунную систему. 

Напомним, мировая пандемия коронавируса началась с Китая. Там в декабре 2019 года. В связи с опасностью распространения смертельной инфекции в ряде стран приняли экстренные меры – карантин. Отменены массовые мероприятия, а сотрудников многих компаний, школьников и студентов перевели на дистанционную работу и обучение.

Автор: 23 марта 2020, 06:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

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