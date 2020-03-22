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Россия закрывает небо для международных рейсов из-за эпидемии

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Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми странами мира из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Улететь за границу можно будет только из столицы, сообщает РИА "Новости".

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При этом из Москвы можно будет попасть только в другие столицы или крупные города мира. Исключение также сделают для чартерных рейсов, с помощью которых россиян и иностранных гостей будут возвращать на их родины. 

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России превысило 350 человек. В Москве за сутки заразились еще 54 человека.

22 марта 2020, 17:05

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