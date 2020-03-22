Борющаяся с раком звезда обрушилась на нарушителей самоизоляции при коронавирусе

Артистка, у которой диагностировали рак груди четвертой стадии, высказалась в своем "инстаграм-аккаунте". По ее словам, некоторые считают, что не должны сидеть дома из-за пандемии коронавируса, поскольку молоды и здоровы.
Знаменитость отметила, что таким поведением они подвергают риску остальных людей. Шэннен Доэрти набросилась на них с критикой. Звезда спросила, неужели они хотят рискнуть своей жизнью? При этом она поинтересовалась у фолловеров, действительно ли изоляция кажется им трудным шагом.
Напомним, впервые актриса рассказала об онкологии в 2015 году. В 2017-ом она сообщила, что заболевание перешло в стадию ремиссии. А о том, что у знаменитости диагностировали рак в четвертой стадии, стало известно в начале февраля.
Как писали "Дни.ру", пандемия коронавируса началась с Китая и распространилась по миру. За весь период больницы покинули 12 пациентов: девять граждан России, двое жителей КНР и один мужчина из Италии. Под наблюдением медиков остаются 27 487 человек.
Из-за пандемии COVID-19 во многих странах был введен карантин. В частности, в России школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения, отменены массовые мероприятия.
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