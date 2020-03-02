Страшный удар коронавируса по России: десятки людей госпитализированы в Москве

Смертоносная инфекция неожиданно добралась до самого центра страны. Один из граждан страны привез ее в столицу из Италии, где недавно был зафиксирован скачок заболеваемости.

Тревожные новости сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в "Твиттер". По словам градоначальника, в больницы отправили 24 москвича, которые контактировали с зараженным. Еще 83 человека поместили в карантин. Они возвращались домой из Милана на одном самолете с заболевшим.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что мужчина подхватил инфекцию 21 февраля во время отдыха в Италии, где на днях был зафиксирована вспышка эпидемии. Он вернулся домой 23 февраля, но уже через неделю обратился в поликлинику с жалобами на симптомы острой респираторной инфекции (ОРВИ).

Из поликлиники его перевели в инфекционную больницу. Сначала россиянина положили в общую палату, где он контактировал со многими людьми. Однако когда у молодого человека диагностировали коронавирус COVID-2019, его изолировали от других пациентов.

Стоит отметить, что ранее 11 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Воронеже. По предварительным данным, они также недавно отдыхали в Италии. Помимо них в больницу отправили семейную пару, приехавшую из Ирана, где также произошла вспышка заболевания.