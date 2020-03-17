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"Важный фейк": ученый развенчал главный миф о коронавирусе

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Профессор из Приморья сделал важное заявление о новой форме коронавируса. Он отметил, что COVID-19 не мог появиться из лаборатории.

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Пока число заболевших коронавирусом приближается к отметке в 200 тысяч, общественность делает прогнозы и выдвигает теории о происхождении новой формы вируса. Так, люди предположили, что COVID-19 мог быть создан в лабораторных условиях, поскольку состоит из фрагментов других вирусов.

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Эту мысль профессор Михаил Щелканов из Школы биомедицины ДВФУ назвал "важным фейком", ведь коронавирусы очень хорошо взаимодействуют между собой. Так что такие предположения не могут быть доказательствами. Кроме того, ученый исключил возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане, поскольку там серьезная система наблюдения.

С помощью института в Ухане стало возможным быстро определять вирус в организме человека, а также говорить об эффективности тех или иных медицинских препаратах. 

Профессор добавил, что слух о заражении людей коронавирусом на рыбном рынке в Ухане является вымыслом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По данным на 17 марта, в мире зафиксировано свыше 185 тысяч случаев заражения COVID-19. В России коронавирус обнаружен у 93 человек. Специалисты призывают жителей планеты тщательнее соблюдать гигиену. Во многих странах вводятся карантин, ограничены авиасообщения.

Автор: 17 марта 2020, 16:36

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