Коронавирус проник в еще два города России

Наличие коронавируса COVID-2019 подтвердили у двоих жителей Пензы и Красноярска. Один из заболевших был ранее госпитализирован с пневмонией, другой подхватил инфекцию в Австрии, откуда вернулся на днях.
Как сообщает РИА "Новости", в Пензе вирусом заболела женщина, которую доставили в больницу еще 13 марта. В Красноярске COVID-2019 был обнаружен у мужчины. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии. Медики уже установили людей, с которыми ранее контактировали зараженные. Их поместили на карантин.
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