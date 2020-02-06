Не успевают сжигать тела: крематории в Ухане перегружены из-за коронавируса

То, что происходит в Ухане, можно сравнить с кадрами из фильма про конец света, в котором гибель человечества вызвана вспышкой неизвестной эпидемии. С той лишь разницей, что сейчас точно известно, от какой болезни страдают люди, а также даже самые оголтелые паникеры сомневаются, что коронавирус действительно может стать причиной массового вымирания.
Тем не менее, в наиболее пострадавших от вируса районах Китая его последствия действительно способны вызвать ужас. Погибших так много, что кремтории буквально не успевают сжигать тела за свой привычный рабочий день. Сотрудники рассказали, что с конца января они вынуждены работать без выходных.
В их обязанности входит не только отправка тел жертв коронавируса в печь ,но и транспортировка их из больниц и частных домов. "Мы используем как минимум 100 мешков, чтобы перетащить тела, каждый день", – цитирует Lenta.ru одного из работников.
Местные власти постановили сжигать тела умерших от коронавируса. При этом работники крематория не всегда знаю причины, от которых скончался поступивший к ним человек. Для безопасности они вынуждены работать с каждым телом в специальных защитных костюмах.
С одной стороны, это защищает сотрудников от заражения коронавирусом. С другой – создает буквально невыносимые условия работы в и без того непростой период. В частности, рабочим не удается поесть в течение многих часов, поскольку после этого использовать защиту повторно у них не получится.
Напомним, симптомы коронавируса у человека зачастую проявляются у человека как банальная простуда. Могут они и отсутствовать вовсе. Это создает угрозу неконтролируемого распространения смертельной эпидемии. Однако защитные меры, принятые международным сообществом, судя по всему, смогли затормозить распространение болезни.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться