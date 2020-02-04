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Здоровье

"Есть опасность": россияне попали в группу риска по коронавирусу

Фото: Chen Bin/Xinhua/www.globallookpress.com
Новый коронавирус, который уже успел попасть из Китая в Россию, ежедневно потрясает информационное пространство самыми неожиданными новостями. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о том, какие россияне могут попасть в группу риска по заражению этой болезнью.
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Опасения у Виталия Милонова вызвала идея депортировать из России заболевших коронавирусом. Проблема заключается в том, что весь процесс должен кто-то организовывать и сопровождать, что создает риски уже для самих россиян.

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"Если человек является носителем коронавируса, депортация – это очень сложная процедура. Есть опасность, что депортируемый гражданин может заразить сотрудников", – цитирует НСН депутата. Он подчеркнул, что это, однако, не должно означать, что ситуацию с эпидемией наша страна может пустить на самотек. "Я считаю, что в настоящее время на пути борьбы с распространением этого заболевания, конечно, Россия должна быть особенно внимательна", – подчеркнул Виталий Милонов.

Он добавил, что риск заразиться коронавирусом усиливается многократно в российских условиях. "У нас зимний период, ослаблен иммунитет у людей. Мы живем в условиях русской зимы. Уровень сопротивляемости организма заболеваниям гораздо ниже", – объяснил парламентарий.

Отметим, ранее "Дни.ру" писали о том, кто входит в группу риска заражения коронавирусом. Основываясь на статистических данных, специалисты установили, что болезни больше подвержены представители мужского пола и старшего возраста. Также большинство заболевших – люди азиатского происхождения, однако этот фактор может объясняться местом возникновения болезни, а не особенностями вируса.

Симптомы коронавируса у человека поначалу чаще всего проявляются как обыкновенная простуда, что затрудняет диагностику болезни на раннем этапе и провоцирует опасность ее дальнейшего распространения. Тем не менее, как показывает практика, принятые на межгосударственном уровне карантинные меры в целом доказали свою эффективность.

Автор: 4 февраля 2020, 15:38

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