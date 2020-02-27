Бояться определенно стоит: врач сделал громкое заявление о коронавирусе в России

По словам специалиста, на первый план выходят не сколько ужасы самой болезни, вызываемой коронавирусом, сколько шквал страхов и домыслов, распространяемых в общественном сознании. Собеседник "Дни.ру" пояснил, что вирус COVID-2019 – это член большой семьи коронавирусов, которая получила свое название в честь особого строения внешней оболочки своих представителей, "украшенной" белковыми шипами, которые на снимке электронного микроскопа напоминают шипы короны.

Медик рассказал, что коронавирусы поражают различные виды животных, но иногда в случае серьезной мутации они могут начать поражать и человека. Лаврищев не считает нынешнюю эпидемию коронавируса уникальной. Он напомнил, что в начале нулевых годов человечество столкнулось с "Атипичной пневмонией" (SARS) , а в 2012 году с "Ближневосточным респираторным синдромом" (MERS).

"Обе этих эпидемии также были вызваны коронавирусами, которые передались человеку от животных. В первом случае – от африканских цивет в Китае, а во втором – от верблюдов на Ближнем востоке", - отметил доктор. По его словам, нынешняя эпидемия COVID-2019 скорее всего связана с рынком города Ухань, на котором продавались живые животные для последующего употребления в пищу.

Не исключено, что вирус передался человеку от змеи или летучей мыши. Известно, что они входят в известную на весь мир своей разнообразностью и экзотичностью китайскую кухню в качестве продуктов питания.

Терапевт считает, что к коронавирусу следует относиться серьезно: он действительно опасен, если принимать во внимание особую направленность вируса к тканям нижних дыхательных путей. Ведь большинство взрослых людей знают, что типичная ОРВИ начинается с верхних дыхательных путей, которые затем могут "спускаться вниз" и давать кашель.

"В случае с COVID-2019 все не совсем типично: заболевание может проявляться пневмонией с самого начала, а поскольку пневмония более неприятная ситуация, чем обычная ОРВИ, то и смертность от вируса выше, чем от ОРВИ: 2% от COVID-2019 против 1% от среднестатистической ОРВИ", – поделился Лаврищев. При этом он добавил, что среднестатистическая ОРВИ уносит в год 400 000 жизней по всей Земле, а за три месяца эпидемии нового коронавируса погибло сравнительно мало людей – 2663.

"Как всегда, стоит бояться быть не готовыми к беде, как на уровне системы здравоохранения, так и на уровне отдельно взятого человека – в плане профилактике и санитарного образования", - отметил врач. Также он заявил, что имеются научные данные о том, что вирус поражает азиатов больше, чем европейцев.

Кроме того, по его словам, абсолютное большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией – это пациенты, которые по течению болезни никак не отличаются от пациентов с обычной ОРВИ. "Наибольшей уязвимости подвержены особые группы населения: люди пожилого возраста, а так же пациенты с хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, хроническими болезнями легких", – объяснил эксперт.

Что касается мер профилактики, Лаврищев отметил, что необходимо регулярно мыть руки с мылом, хотя подойдут и антисептические спреи и гели на основе спирта. Очень важно в период эпидемии коронавируса не касаться немытыми руками рта и носа, не есть еду, приготовленную другими людьми. Так же не стоит питаться в общественных местах, где инфекция может попасть в еду воздушно-капельным путем.