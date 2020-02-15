Выявлен самый вероятный разносчик коронавируса

Эксперты шаг за шагом исключили связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом. Ученые предполагают, что летучие мыши – самый вероятный источник, переносящий пневмонию.
Ученые уже сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Теперь же начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь сделал официальное заявление по данному поводу, пишет РИА Новости.
Ранее появились данные о том, что эпидемия коронавируса способна одолеть две трети планеты. Страшную болезнь не способны остановить ни изоляция, ни карантин.
Эксперт ВОЗ Айра Лонджини предупредил о страшном риске. По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 63 тысячи человек, погибли 1380 заболевших, более 6,7 тысячи пациентов выздоровели.
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