Страшнее коронавируса: миру грозит новая эпидемия

В пандемию коронавируса в мире птичий грипп, который из Японии может распространиться по планете, станет серьезной биологической угрозой. об этом заявил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.



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