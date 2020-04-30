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Коронавирус

Озвучены шокирующие показатели смертности от коронавируса

Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Карантин в Москве и других регионах России продлен до 11 мая. Как показывает статистика летальных случаев от коронавируса во всем мире, это решение абсолютно оправданно.

Продолжение: "Вещь бессмысленная": врач высказался о пользе масок в борьбе с коронавирусом
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Данные официальной статистики США, Израиля и других стран с высокоразвитой медициной демонстрируют шокирующие показатели смертности от коронавируса. Они свидетельствуют о том, что из общего числа пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выживают только порядка 50%.

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Таким образом, нынешняя пандемия коронавируса куда опаснее, чем эпидемии свиного и птичьего гриппа, с которыми ранее сталкивалось человечество. В связи с этим специалисты поддержали решение о продлении санитарно-эпидемиологических ограничений в России. "Эти меры совершенно оправданы, иначе мы бы похоронили гораздо большее количество больных на короткой дистанции", – цитирует "Царьград" заведующего кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета и доктора медицинских наук, профессора Андрея Шульдякова.

Отметим, главная опасность коронавируса заключается в том, что болезнь провоцирует серьезные осложнения. В связи с этим наибольшую угрозу эпидемия несет пожилым и людям с хроническими болезнями.

Коронавирус в России почти в половине случаев протекает у людей без внешних проявлений. Тем не менее, предупреждают специалисты, влияние болезни на организм до сих пор изучено не полностью, поэтому расслабляться на фоне такой статистики точно не стоит. Тем более, что для остальных людей сохраняется угроза развития самых пугающих симптомов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 30 апреля 2020, 18:08
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