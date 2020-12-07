В Минздраве предложили ограничить передвижение россиян между регионами из-за коронавируса

Ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Накануне оперативный штаб отчитался о новом антирекорде – 29 039 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных россиян на сегодня составляет 2,4 миллиона.
Эпидобстановку прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе конференции он поднял вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение вируса.
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