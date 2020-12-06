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Коронавирус
Собянин раскрыл масштабы вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин раскрыл масштабы вакцинации от коронавируса в Москве

Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях в Москве вновь был зафиксирован актирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки (+7 996). Остается надеяться, что в скором времени столица выйдет на плато заболеваемости благодаря вакцинации.
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Накануне в Москве началась вакцинация от коронавируса нового типа. Записаться на прививку пока могут лишь те граждане, которые контактируют с большим количеством людей. Речь идет об учителях, медиках, сотрудниках городских и социальных служб.

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В эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин сделал заявление, касательно вакцинации в столице. По его словам, в Москве хотят вакцинировать до семи миллионов жителей. Градоначальник понимает, что процесс не сразу станет таким масштабным. Необходимо постепенно раскручивать и отрабатывать этот механизм, считает мэр столицы.

Собянин напомнил: Москва – первый город России, где начали вакцинировать людей от коронавируса. За определенный промежуток времени столичные власти накопили достаточно опыта, считает Сергей Семенович. Во время третьего этапа испытания препарата "Спутник V" было привито 45 тысяч добровольцев.

Напомним, за все время было зафиксировано 647 562 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от ковида 490 844 человека, скончались – 9 349 пациентов. В столице продолжает действовать масочный режим, а также ограничения, призванные замедлить распространение инфекции.

Автор: 6 декабря 2020, 13:43 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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